Sivas'ta devrilen pikaptaki öğretmen öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Çobansaray İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan Vedat Söylemez'in (39) yönetimindeki 60 ZV 954 plakalı pikap, Çobansaray köy yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Söylemez'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Söylemez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
