        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 21.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:51
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgede gece saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

