Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        "Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yetkili otomotiv servisinde 2 ay önce işe başlayan 28 yaşındaki Dilara İsaoğulları, çocukken merak sardığı oto tamirciliğini başarıyla yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:01 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yetkili otomotiv servisinde 2 ay önce işe başlayan 28 yaşındaki Dilara İsaoğulları, çocukken merak sardığı oto tamirciliğini başarıyla yapmak istiyor.

        Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden 2020'de mezun olan ve daha sonra aynı üniversitede savunma sanayi teknolojileri ve stratejileri alanında yüksek lisansını tamamlayan Hataylı Dilara İsaoğulları, 2 ay önce bir otomotiv servisinde işe başladı.

        İsaoğulları, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

        Çocukken ağabeyi ile tamir işleri yaptığını anlatan İsaoğulları, "Küçüklükten gelme bir alışkanlık. Daha önce de sanayi alanlarında çalıştım. Kadın çalışan görünce ilk başlarda bir garipseme oluyor. Ekip arkadaşlarımın sayesinde yabancılık çekmedim, onların yardımları sayesinde işime devam ettim. O açıdan işimi yaparken fazla zorlanmıyorum." dedi.

        Araçlarla ilgilenmeyi sevdiğini ve 45 kişilik bakım servisinde çalışan tek kadın olduğunu dile getiren İsaoğulları, "Servise gelen araçların ilk önce bakım, güncelleme ve yazılım işlerini yapıyorum. Daha sonra aracın arızasına ve durumuna göre tamir kısımları oluyor. Burada herkes ayrı bir görev üstleniyor. Araçların motor yağının, filtresinin değişmesi gerekiyorsa onları da yapıyorum. Araçla ilgili her işlemi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        İsaoğulları, servise gelen bazı müşterilerde kadın bir usta görünce "acaba yapabilir mi" diye garipseme olduğunu dile getirdi.

        Ustalarının da verdiği bilgiler doğrultusunda zorlanmadığını ifade eden İsaoğulları, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlar bana yardım ediyor, adım adım neler yapılması gerektiğini de gösteriyor. Araçlarla uğraşmayı çok seviyorum. Elektrikli araçlara geçilmesi, güncel araçların ve mekanik aksamlarının da değişmesi üzerine bence bir kadının da bu işin içerisinde kırmızı ojelerle yer alması doğru oluyor. Her sanayide bir kadın hakimiyetinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kadınlar sevdikleri işi yapsın, 'Orada çok erkek var, garipsenir miyim, rahatsız olur muyum?' diye düşünmesinler. Çalışılan ortamlar artık düzene girdiği ve sistematik olduğu için bir sıkıntı yok. Rahatlıkla gelip çalışabilirler. İşin artık hamurunda olduğumuz için daha iyi bir şekilde öğreniyoruz."

        İsaoğulları, araç ve parçalarını daha iyi öğrenmeyi hedeflediğini belirterek, sektörde kadın hakimiyetinin daha fazla olmasını istediğini söyledi.

        - "Otomotiv sektöründe de neden kadın teknik danışman olmasın"

        Firmanın genel müdürü Sevda Biçer ise kadınların elini attığı her işte başarılı olacağı inancında olduğunu kaydetti.

        Bu doğrultuda kadınların iş hayatında temsili ve başarısının her şeyden çok toplumların ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu dile getiren Biçer, "İş hayatındaki bazı mesleklerin kadınlar için zorlayıcı olacağını düşünenler için söylemek istediğim söz, harekete geçme kararı, gerisi ise tamamen kararlılık meselesi. Türkiye'de kadınlar milletvekili, yargıç, doktor ve çeşitli meslek sahibi olmuş, otomotiv sektöründe de neden kadın teknik danışman olmasın fikriyle yola çıkarak genç arkadaşımıza bu fırsatı ve desteği verdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Çeşit çeşit bulunuyor, isimleri ile dikkat çekiyor Çeşidi bol, isimleri ilg...
        Çeşit çeşit bulunuyor, isimleri ile dikkat çekiyor Çeşidi bol, isimleri ilg...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivasspor, Boluspor maçına hazır
        Sivasspor, Boluspor maçına hazır
        Yeşilay Sivas Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti
        Yeşilay Sivas Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'ı misafir etti
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Diş tedavisinde umut olan çalışmasıyla bazı çevrelerin hedefi oldu Prof. Dr...
        Diş tedavisinde umut olan çalışmasıyla bazı çevrelerin hedefi oldu Prof. Dr...