Gemerek OSB'de alçı fabrikasının temeli atıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alçı fabrikasının temeli atıldı.
Düzenlenen törene Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
Çelikten, 2026 yılında tamamlanması planlanan fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Fabrikanın ilçeye ekonomik anlamda canlılık katacağını belirten Çelikten, girişimcilere teşekkür etti.
