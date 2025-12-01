Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek OSB'de alçı fabrikasının temeli atıldı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alçı fabrikasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek OSB'de alçı fabrikasının temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alçı fabrikasının temeli atıldı.

        Düzenlenen törene Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Gemerek Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

        Çelikten, 2026 yılında tamamlanması planlanan fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Fabrikanın ilçeye ekonomik anlamda canlılık katacağını belirten Çelikten, girişimcilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        HIV tehdidi sürüyor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işık Altınkaya, Düny...
        HIV tehdidi sürüyor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Işık Altınkaya, Düny...
        Geleceğin gazetecileri ve yayıncıları SCÜ'de uygulamalı eğitim alacak
        Geleceğin gazetecileri ve yayıncıları SCÜ'de uygulamalı eğitim alacak
        Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
        Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
        Ulaş'ta 4 yaşındaki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumanın sevincini yaşadı
        Ulaş'ta 4 yaşındaki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumanın sevincini yaşadı
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmal...
        Enerji içecekleri ve fastfood tüketimi, çocuklarda karaciğer yağlanmasında...
        Enerji içecekleri ve fastfood tüketimi, çocuklarda karaciğer yağlanmasında...