        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta 4 yaşındaki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumanın sevincini yaşadı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4 yaşındaki Elif Yağmur Güneş, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:57
        Ulaş'ta 4 yaşındaki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumanın sevincini yaşadı
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4 yaşındaki Elif Yağmur Güneş, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşadı.

        Ulaş Müftülüğü Merkez Cami'sinde düzenlenen kursa katılan Güneş'in, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

        Programa İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, öğreticilerden Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk ile Elif Yağmur Güneş'in ailesi ve öğrenciler katıldı.

        İçli, 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Güneş ve ailesini tebrik etti.

        4-6 yaş döneminin eğitimin temelini oluşturduğunu söyleyen İçli, "İlahi kelam çocuklarımızı hayatı boyunca koruyacak ve dünya hayatındaki sıkıntılara karşı bir kalkan oluşturacaktır. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda Kur’an eğitiminin yanı sıra minik yavrularımız yüce değerleri, sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, güzel ahlakı, yardımlaşmayı, abdesti ve namazı öğreniyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

