Ulaş'ta 4 yaşındaki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumanın sevincini yaşadı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4 yaşındaki Elif Yağmur Güneş, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşadı.
Ulaş Müftülüğü Merkez Cami'sinde düzenlenen kursa katılan Güneş'in, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Programa İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, öğreticilerden Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk ile Elif Yağmur Güneş'in ailesi ve öğrenciler katıldı.
İçli, 4 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Güneş ve ailesini tebrik etti.
4-6 yaş döneminin eğitimin temelini oluşturduğunu söyleyen İçli, "İlahi kelam çocuklarımızı hayatı boyunca koruyacak ve dünya hayatındaki sıkıntılara karşı bir kalkan oluşturacaktır. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda Kur’an eğitiminin yanı sıra minik yavrularımız yüce değerleri, sevgiyi, saygıyı, doğruluğu, güzel ahlakı, yardımlaşmayı, abdesti ve namazı öğreniyor." dedi.
