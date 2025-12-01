Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Atölye İletişim" birimi kuruldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan "Atölye İletişim" biriminin tanıtımı yapıldı.

İletişim Fakültesi bünyesinde oluşturulan birim sayesinde gazetecilik, radyo televizyon ve sinema öğrencilerinin mesleği uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Fakülte binasında düzenlenen tanıtım programında konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, öğrencilerin eğitimi için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Donanımlı öğrenciler yetiştirmek için birimin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şengönül, "Burada öğrencilerimiz teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak da görüyorlar. Çağımız medya iletişim çağı ve herkes cep telefonundan yapılanı görebiliyor. Öğrencilerimizin verimli, faydalı ve eğlenceli eğitimin bir parçası olmalarından mutluluk duyuyorum." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez ise ekip ruhuna büyük önem verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratiğe dökmeleri için "Atölye İletişim" biriminin önemine vurgu yapan Gülmez, "Donanımımız ne kadar güçlü olursa o kadar güzel eserler çıkarırız. Bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi bu ekiple birlikte yapacağız. 300 kişilik bir ekibimiz var ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.