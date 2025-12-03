Sivas'ta firari hükümlü saklandığı evrak dolabının arkasında yakalandı
Sivas'ta hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evrak dolabının arkasında yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 12 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan O.K'yı saklandığı evrak dolabının arkasında yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
