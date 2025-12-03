Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari hükümlü saklandığı evrak dolabının arkasında yakalandı

        Sivas'ta hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evrak dolabının arkasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:53
        Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 12 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan O.K'yı saklandığı evrak dolabının arkasında yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

