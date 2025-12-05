Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne su takviyesi için ilk kazma vuruldu

        SERHAT ZAFER / ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü'ne, Tecer Irmağı'ndan su takviyesi yapmak için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne su takviyesi için ilk kazma vuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER / ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü'ne, Tecer Irmağı'ndan su takviyesi yapmak için çalışmalar başladı.

        Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, endemik bitki türleri açısından da önem arz eden Ulaş Gölü'nün büyük bir kısmı yağış yetersizliği nedeniyle kurudu.

        Yüzey akışları, Tecer Irmağı ve çevrede açılan sulama kanallarıyla beslenen gölün eski günlerine dönmesi için Sivas Valiliği öncülüğünde Ulaş Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Tecer Irmağı'ndan yaklaşık 4 kilometrelik kanalla göle su takviyesi yapılacak.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, göle su takviyesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Çalışmaların DSİ, İl Özel İdaresi ve belediye işbirliğinde yürütüleceğini anlatan İlbey, 4 kilometrelik kanal hattında bazı bölgelerde onarım ve temizleme çalışması, bazı bölgelere ise yeni kanal hattı yapılacağını belirtti.

        Tecer Irmağı'ndan beslenen Ulaş Gölü'nün yapay bir göl olduğunu dile getiren İlbey, "İnşallah gelecek sene gölde kuraklık olmayacak. Gölü sürekli Tecer Irmağı'ndan beslemeye devam edeceğiz." dedi.

        - "Kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak"

        İlbey, Tecer Irmağı'nın göle bağlanmasının yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda olduğunu, kanalı daha kapsamlı bir şekilde göle ulaştıracaklarını kaydetti.

        Bu yıl kuraklığın fazla olmasından dolayı gölün çok kuruduğunu ifade eden İlbey, "Sıcaklardan dolayı yaz sezonunda buharlaşma çok oldu ve göl her zamankinden fazla kurudu. Yapılacak kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak." diye konuştu.

        Gölün etrafında da çevre düzenlemesi yapılacağını anlatan İlbey, "Gölün çevresindeki çalışmalar da izne tabidir. Hazırlanacak proje kapsamında gölün etrafında çevre düzenleme çalışmaları yapılacak." bilgisini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

        Benzer Haberler

        Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni He...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni He...
        Ulaş'ta ilçe esnafı denetlendi
        Ulaş'ta ilçe esnafı denetlendi
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı (2)
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı (2)
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Uzmanı uyardı: "Mevsimsel değişimler, psikolojik sorunlar ortaya çıkarabili...
        Uzmanı uyardı: "Mevsimsel değişimler, psikolojik sorunlar ortaya çıkarabili...