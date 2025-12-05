Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne su takviyesi için ilk kazma vuruldu

SERHAT ZAFER / ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü'ne, Tecer Irmağı'ndan su takviyesi yapmak için çalışmalar başladı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, endemik bitki türleri açısından da önem arz eden Ulaş Gölü'nün büyük bir kısmı yağış yetersizliği nedeniyle kurudu.

Yüzey akışları, Tecer Irmağı ve çevrede açılan sulama kanallarıyla beslenen gölün eski günlerine dönmesi için Sivas Valiliği öncülüğünde Ulaş Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tecer Irmağı'ndan yaklaşık 4 kilometrelik kanalla göle su takviyesi yapılacak.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, göle su takviyesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların DSİ, İl Özel İdaresi ve belediye işbirliğinde yürütüleceğini anlatan İlbey, 4 kilometrelik kanal hattında bazı bölgelerde onarım ve temizleme çalışması, bazı bölgelere ise yeni kanal hattı yapılacağını belirtti. Tecer Irmağı'ndan beslenen Ulaş Gölü'nün yapay bir göl olduğunu dile getiren İlbey, "İnşallah gelecek sene gölde kuraklık olmayacak. Gölü sürekli Tecer Irmağı'ndan beslemeye devam edeceğiz." dedi. - "Kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak" İlbey, Tecer Irmağı'nın göle bağlanmasının yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda olduğunu, kanalı daha kapsamlı bir şekilde göle ulaştıracaklarını kaydetti. Bu yıl kuraklığın fazla olmasından dolayı gölün çok kuruduğunu ifade eden İlbey, "Sıcaklardan dolayı yaz sezonunda buharlaşma çok oldu ve göl her zamankinden fazla kurudu. Yapılacak kanal tam kapasite çalışırsa inşallah göl bundan sonra kurumayacak." diye konuştu.