Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

        Sivas'ta rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Karalar köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.


        Köydeki 58 yaşındaki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.

        İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "Sivas İl Özel İdaresi olarak, vatandaşlarımızın can ve yol güvenliğini önceleyen hizmet anlayışımızla özellikle kış aylarında yaşanabilecek acil durumlara karşı 7 gün 24 saat sahada görev yapmaya devam ediyoruz. Bir yol açmanın bazen bir hayata umut olduğu bilinciyle, zorlu şartlara rağmen çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'dan Türk bayrağaın yönelik saldırıya sert tepki
        Sivasspor'dan Türk bayrağaın yönelik saldırıya sert tepki
        Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta Yıldızeli dernek başkanları bir araya geldi
        Sivas'ta Yıldızeli dernek başkanları bir araya geldi
        Sibirya soğukları esnafı zorladı: Donan kapı kilidini ısıtıcıyla açmaya çal...
        Sibirya soğukları esnafı zorladı: Donan kapı kilidini ısıtıcıyla açmaya çal...