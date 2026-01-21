Sivas'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta rahatsızlanan kadın, kar nedeniyle kapalı köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Karalar köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.





Köydeki 58 yaşındaki bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.



İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri köye ulaştı.



İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.



Açıklamada, zorlu kış şartlarına rağmen ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "Sivas İl Özel İdaresi olarak, vatandaşlarımızın can ve yol güvenliğini önceleyen hizmet anlayışımızla özellikle kış aylarında yaşanabilecek acil durumlara karşı 7 gün 24 saat sahada görev yapmaya devam ediyoruz. Bir yol açmanın bazen bir hayata umut olduğu bilinciyle, zorlu şartlara rağmen çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir." ifadesine yer verildi.

