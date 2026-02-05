Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana gelen alanda inceleme başlatıldı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede dün meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:42
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana gelen alanda inceleme başlatıldı
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede dün meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.

        AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Kayaören köyü Cevizli Mahallesi'nde dün yaşanan heyelanın ardından bölgede dronlu saha taraması yaparak, risk analizi için çalışma yaptı.

        Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ve AFAD İl Müdürü Cemal Kurban, ekiplerin çalışmasını inceleyerek bilgi aldı.

        Kukuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dün bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

        Cevizli Mahallesi'nde 4-5 evin büyük tehlike arz ettiğini belirten Kukuş, "Evlerin şu an boş olduğu tarafımızca tespit edildi, olayın takipçisiyiz. İlerleyen dönemlerde AFAD'ın öncülüğünde gerekli durum olursa da tahliye işlemlerini başlatacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde." diye konuştu.

        Kukuş, bölgede AFAD teknik ekipleri tarafından risk değerlendirmesi yapıldığını ifade ederek, "Raporların AFAD Başkanlığına sunulmasının ardından biz de gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

        Kayaören Köyü Muhtarı Ercan Kaya ise alanın heyelanlı bir bölge olduğunu söyledi.

        Heyelanın yıllar öncesine dayandığını vurgulayan Kaya, "Yoğun bir kar yağışı oldu ve devamında yağmurla birlikte karı eritti. Kar suları burayı oynattı." ifadelerini kullandı.

