Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 102 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu hap ve 4 sahte 100 dolar ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Son yılların en soğuk kışını yaşayan Sivas'ta yabani hayvanlar sık sık yerl...
        Son yılların en soğuk kışını yaşayan Sivas'ta yabani hayvanlar sık sık yerl...
        İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için yarıştılar Sivas'ta 5. sınıf öğrenci...
        İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için yarıştılar Sivas'ta 5. sınıf öğrenci...
        SCÜ'lü Akademisyene Avrupa'dan Prestijli Görev Sivas Cumhuriyet Üniversites...
        SCÜ'lü Akademisyene Avrupa'dan Prestijli Görev Sivas Cumhuriyet Üniversites...
        Heyelan yaşanan köyde detaylı inceleme, tahliye gündemde
        Heyelan yaşanan köyde detaylı inceleme, tahliye gündemde
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana gelen alanda inceleme başlatı...
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde heyelan meydana gelen alanda inceleme başlatı...
        Sivas'ta bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı
        Sivas'ta bir okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı