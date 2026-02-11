Sivas'ta 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Sivas'ta 1 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli Kırıkkale'de gözaltına alındı.



Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir kişi, kaldırımda yürüyen M.B'ye (34) arkasından yaklaşarak tabancayla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettikleri şüpheli T.M.S'nin otomobille Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi.



Zanlı, Sivas ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.



Sivas'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

