        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 840 bin kaçak makaron ile tütün mamulleri ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli miktarlarda tütün mamulleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 18:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:12
        Sivas'ta 840 bin kaçak makaron ile tütün mamulleri ele geçirildi
        Sivas'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çeşitli miktarlarda tütün mamulleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir araç ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 840 bin boş makaron, 228 kilogram kaçak tütün, 1570 paket gümrük kaçağı sigara, 1445 adet gümrük kaçağı puro ve 250 gram puro tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

