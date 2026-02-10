Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:10
        Sivasspor'da Vanspor maçı hazırlıkları başladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

