        Suşehri'nin nüfusu arttı

        Suşehri'nin nüfusu arttı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre nüfus yüzde 4,7 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:51
        Suşehri'nin nüfusu arttı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre nüfus yüzde 4,7 arttı.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen ve büyüyen Suşehri’nin ilçe nüfusunun da arttığını söyledi.

        Kayaoğlu, göreve geldiklerinde “Suşehri geriye gidişe dur demeli” diyerek yola çıktıklarını ve bu inançla kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün, bu emeklerin karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren, ilçemizde her yaştan hemşehrimize hitap edecek şekilde çok sayıda festival, etkinlik ve özel programlar düzenledik." dedi.

        Bu çalışmalarla Suşehri'nde sosyal hayatı canlandırdıklarını dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik, ilçemize yeni bir heyecan kazandırdık. Bir diğer önemli ancak çoğu zaman görünmeyen vizyonumuz kapsamında ise son 2 yılda sosyal medya ve dijital platformlarımız aracılığıyla yüzlerce içerik üreterek milyonlara ulaştık. Böylece uzun yıllardır Suşehri’nden ayrı kalan hemşehrilerimizin özlemini bir nebze olsun giderdik, onlara memleketlerini yeniden hatırlattık ve Suşehri bağını güçlendirdik. Göreve başladığımızda yaklaşık 15 bin sınırında olan ve il genel meclis üyesi sayımızın 2’ye düşme riski bulunan ilçe merkez nüfusumuz, 2 yıllık süreçte 16 bin 234’e, toplam nüfusumuz ise 25 bin 56’ya ulaştı. Bu artışla Suşehri, Sivas’ın nüfusu artan ve pozitif ivme yakalayan tek ilçesi oldu. Bu başarı misyonumuza ve vizyonumuza inanan, çağrımıza kulak veren ve Suşehri’nin geleceğine sahip çıkan tüm hemşerilerimizin ortak eseridir. Her birine gönülden teşekkür ediyorum.”

