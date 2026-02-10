Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı

        Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:17
        Sivas'ta 3 firari hükümlü yakalandı
        Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, hakkında 26 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F, 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. ile 7 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

