        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Sivas'ta konuştu:

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde adeta küllerinden doğarak dünya çapında takdir toplayan bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

        Giriş: 10.02.2026 - 15:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:29
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Sivas'ta konuştu:
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde adeta küllerinden doğarak dünya çapında takdir toplayan bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

        Ayhan, Milli Savunma Bakanlığı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında üniversitenin konferans salonunda düzenlenen işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.

        Burada konuşan Ayhan, ülkenin tam bağımsızlık vizyonuna hizmet edecek işbirliği protokolünü imzalamak için bir araya gelmenin gururu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        Ayhan, Nuri Demirağ'ın hayalinin yıllar sonra gerçeğe dönüştüğünü ve bu protokolün sadece iki kurum arasındaki bir anlaşma olmadığını vurguladı.

        Protokolün, aynı zamanda ülkenin savunma sanayi alanındaki milli yürüyüşüne atılmış çok anlamlı bir adım olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde adeta küllerinden doğarak dünya çapında takdir toplayan bir başarı hikayesi yazmaktadır. 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, bugün 10 milyar doları aşmış, dünyada en büyük 11'inci ihracatçı konumuna yükselmiştir." dedi.

        - "Cumhuriyet tarihimiz, en büyük savunma yatırımlarıyla taçlanmaktadır"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yüzde 20'lerde devralınan yerlilik oranının, yürütülen yerli ve milli savunma hamlesi sayesinde yüzde 80'lerin üzerine taşındığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

        "Ülkemize uygulanan ambargolara rağmen kendi göklerimizde, kendi denizlerimizde, kendi topraklarımızda bağımsız bir güç haline geldik. Bayraktar TB2'lerden ANKA'lara, MİLGEM gemilerinden ALTAY Tankı'na, HiSAR ve SİPER hava savunma sistemlerinden Çelik Kubbe'ye kadar uzanan ürün zinciriyle artık kimsenin icazetine ihtiyaç duymayan bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihimiz, en büyük savunma yatırımlarıyla taçlanmaktadır. Bu başarıların temelinde üniversite, sanayi ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliği anlayışı yatmaktadır. İşte bugün imzalayacağımız protokol de tam bu anlayışın bir yansıması, ülkemizin kararlı ve büyük yürüyüşünün yereldeki en somut adımlarından biri olacaktır. Bu protokol, teorik bilginin sahadaki tecrübeyle harmanlanmasıdır. Üniversitemizin öğrencileri, 7+1 eğitim modelimiz çerçevesinde, 8. yarıyılda iş yeri eğitimi alma imkanı bulacak. Sadece sıralarda değil, fabrikalarımızın mutfağında yetişecekler. Fabrikamızın havacılık elektroniği, motor, yapısal bileşenler gibi kritik alanlarda gerçekleştireceği gerçek proje ve bakım onarım süreçlerine katılacaklar."

        Protokol kapsamında fabrikada kullanım fazlası olan tezgah ve malzemelerin üniversiteye hibe edileceğini dile getiren Ayhan, laboratuvar ve ekipmanların ortak kullanıma açılacağını, akademik personelin ve öğrencilerin bu imkanlardan faydalanacağını ifade etti.

        Ayhan, işbirliğinin hayata geçmesinde emeği geçen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de günümüzde bilgi, teknoloji ve üretim kapasitesinin artırılmasında üniversite ve sanayi işbirliğinin önem taşıdığını söyledi.

        Protokolün hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Üniversitelerde üretilen akademik bilginin sahadaki tecrübeyle buluşması hem nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından stratejik bir gerekliliktir." dedi.

        Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
