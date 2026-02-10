Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        İHH Sivas Şubesi yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu

        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolisi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:42
        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Ramazan bereketiyle geliyor" sloganıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Derneğin ramazan yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Zileli, "Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yetimlerin yalnız olmadığını hissettirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Zileli, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve yönetime, gönüllülere, derneğe destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

