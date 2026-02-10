Canlı
        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı

        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşma sağladı.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:17
        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşmaya vardı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör İsmet Taşdemir'le anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban ile teknik direktör İsmet Taşdemir katıldı.

        Taşdemir, törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçoban, tecrübeli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sivasspor'umuzun hedefleri doğrultusunda tecrübeli bir teknik adamla anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmet hocamıza başarılar diliyoruz, inşallah birlikte güzel sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

        Göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Taşdemir ise "Sivasspor gibi köklü ve büyük bir camiada görev almak benim için büyük bir onur. Hedefimiz, bu büyük taraftara yakışan bir takım izlettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

        Taşdemir, kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştırmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

