        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:30
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

        Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Sivasspor, yarınki antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Adana Demirspor ile Özbelsan Sivasspor, 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaşacak.

