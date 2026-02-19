Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarptığı kayınvalide öldü, gelini ağır yaralandı

Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarptığı kayınvalide hayatını kaybetti, gelini ise ağır yaralandı.



F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalın (78) ve gelini Zeliha Akalın'a (57) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nadiye Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı gelini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.



Gelin kaynananın, kazanın meydana geldiği bölgedeki camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenildi.

