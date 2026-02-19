Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarptığı kayınvalide öldü, gelini ağır yaralandı

        Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarptığı kayınvalide hayatını kaybetti, gelini ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:18
        F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalın (78) ve gelini Zeliha Akalın'a (57) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nadiye Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı gelini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Gelin kaynananın, kazanın meydana geldiği bölgedeki camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

