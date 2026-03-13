Canlı
        Sivas'ta 100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı

        Sivas'ta 100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı

        SERHAT ZAFER - Sivas merkeze bağlı Kolluca köyü nüfusuna kayıtlı 100'ün üzerinde doktor, memleketin her köşesinde sağlık hizmeti sunuyor.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:31
        Sivas'ta 100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı

        SERHAT ZAFER - Sivas merkeze bağlı Kolluca köyü nüfusuna kayıtlı 100'ün üzerinde doktor, memleketin her köşesinde sağlık hizmeti sunuyor.

        Kolluca köyünde annesinin isteği üzerine tercih edip kazandığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978'de mezun olan, aynı yıl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görevine başlayan doktor Cahit Gümüşer'i örnek alan onlarca köylüsü hekimlik mesleğini seçti.

        Yaklaşık 100 haneli köyde hemen hemen her evden bir doktor çıkarken, akrabalarını örnek alan onlarca öğrenci de tıp fakültesinde eğitimlerini sürdürüyor.

        Köy nüfusuna kayıtlı doktorlardan Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mürşit Hasbek ve Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İdris Erşan da yönetici olarak sağlık sektörüne hizmetlerine devam ediyor.

        - Çocuk doktoru Cahit Gümüşer köye ilham oldu

        Sivas'taki özel bir hastanede görev yapan köyün ilk doktoru 72 yaşındaki Cahit Gümüşer, AA muhabirine, 48 yıl önce mesleğe başladığını söyledi.

        Mesleğini severek yaptığını dile getiren Gümüşer, "Doktorluk, güzel çalışılır ve insanlara hizmet edilirse en çok dua alan mesleklerden biri. Çevremdekilere böyle önerilerim oldu, mesleğimden memnun olduğum için onların da doktor olmasını istedim." dedi.

        Aynı hastanede görev yaptığı acil hekimi oğlunun yanı sıra yakın akrabalarından da 15 doktor bulunduğunu ifade eden Gümüşer, "Köyümüzde 100'ün üzerinde doktorumuz var, hatta damatları ve gelinleri sayarsak 150'ye yaklaşıyoruz. Tekrar dünyaya gelmiş olsam doktor olmayı, hatta yine çocuk hekimi olmayı isterdim. Herkes 'Bir köyden bu kadar doktor nasıl çıkar?' diye hayret ediyor. Yıllar önce de köyümüzde okuma yazma oranı yüksekti. Köyümüzden öğretmenler, mühendisler, hatta rahmetli olan generalimiz vardı." diye konuştu.

        - 6 çocuğundan 3'ü doktor

        Köy nüfusuna kayıtlı emekli fizik öğretmeni Abdullah Serttaş, 6 çocuğundan 3'ünün doktor, 3'ünün ise öğretmen olduğunu anlattı.

        Köyden bu kadar çok doktor çıkmasının olumlu etkilenmeden kaynaklandığına işaret eden Serttaş, şunları kaydetti:

        "Sayabildiğim kadarıyla doktor olan 30 civarında öğrencim var. Bazen 'Köyümüzün suyundan içen doktor oluyor.' diyorlar ama herhangi bilimsel araştırma olmadığı için bir şey diyemiyorum. Genetik olma ihtimali yüksek, olumlu örnek alma ihtimali daha yüksek. Köyümüzü doktorların köyü ya da doktorların çok olduğu köy şeklinde söyleyenler var. Hatta bir ara köyümüzün adının 'doktorlar köyü' olarak değiştirilmesi düşünüldü ama öylece kaldı. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim doktor olmuş öğrencim var. Özellikle köyümüzün doktorları da değişik yerlere dağıldı, sağlık müdürü ve değişik görevlerde olan köylülerimiz var."

        - "Hemen hemen her ailede bir doktorumuz var"

        Muhtar Şinasi Kumru da köylerinde doktorların yanı sıra avukatlık, öğretmenlik gibi meslekleri seçen çok sayıda kişinin olduğuna dikkati çekti.

        Köyden çıkan ilk doktor Cahit Gümüşer'i örnek alan çok sayıda kişinin bu mesleği tercih ettiğini anlatan Kumru, "Sayamıyoruz ama köyümüzden 100'ün üzerinde doktorun olduğu söyleniyor. Kardeşim de doktor, hemen hemen her ailede bir doktorumuz var. Tıp eğitimlerine devam edenler de var. Gururlanıyoruz, heyecanlanıyoruz, doktorlar yetiştikçe seviniyoruz. Köyümüz nüfusuna kayıtlı 100'ün üzerinde doktorumuz var, bırakın Türkiye'yi dünyada dahi böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

        - "Eşim ve kızım da doktor"

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mürşit Hasbek ise mesleğe 32 yıl önce başladığını söyledi.

        Emekli eğitimci babası Abdulkadir Hasbek'in yönlendirmesiyle köyde doktorluk mesleğini seçen altıncı kişi olduğunu aktaran Hasbek, "Anadolu'da başarılı olan çocukları tıp fakültesine yönlendirirler, benim de böyle bir hikayem var. Babamın köyden okumak isteyen gençleri etrafında toplayarak, onları eğitime yönlendirme konusunda büyük katkısı oldu." şeklinde konuştu.

        Hasbek, eşi Prof. Dr. Zekiye Hasbek ile aynı hastanede görev yaptığını, kızlarının ise Edirne'de aile hekimliği uzmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Eşim ve kızım da doktor. Ebeveynleri doktor olan ikinci ve üçüncü nesil gençlerimiz bu mesleği tercih etmeye başladı. Köyümüzde çekememezlik ve kıskançlık gibi bir durum yok, imrenme ve örnek alma hikayesi var. Dolayısıyla ebeveyni doktor olmuş gençlerimizde örnek almalar yaşanmıştır. Mesleki anlamdaki bu yönelmede başta babam olmak üzere eğitimcilerin katkısı çok büyük."

        Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Anestezi Uzmanı Dr. İdris Erşan da köyünden bu kadar meslektaşının olmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Aileler, çocuklar birbirini göre göre, köyümüzün ilk doktoru Cahit Bey'i örnek alarak bu yönde ilerlemiş." dedi.

        Ailesinin yönlendirmesiyle doktorluk mesleğini seçtiğini belirten Erşan, tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

