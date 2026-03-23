GÜNCELLEME - Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



D.A. (60) yönetimindeki 58 AFR 007 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (66) idaresindeki 58 AGH 040 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Akkaya köyü yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan D.A. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

