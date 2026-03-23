GÜNCELLEME - Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 23.03.2026 - 22:02 Güncelleme:
D.A. (60) yönetimindeki 58 AFR 007 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (66) idaresindeki 58 AGH 040 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunun Akkaya köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan D.A. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
