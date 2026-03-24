        Sivas'ta DSİ'nin 17 projesi yatırım programına alındı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, DSİ'nin 17 yeni projesinin yatırım programına alındığını bildirdi.

        Giriş: 24.03.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Aksu, yazılı açıklamasında, 2 milyar 894 milyon liralık yatırımın Sivas'a kazandırıldığını belirtti.

        Yıldızeli Altınoluk Göleti Sulaması ve Zara Kemeriz Göleti yükseltilmesi projelerinin onaylandığını ifade eden Aksu, Suşehri Yeşilırmak Havzası ve Oğlakpınarı Sahası'nda ise arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirmesinin yapılacağını kaydetti.

        Aksu, Hafik Yenimahalle, İmranlı Bahtiyar köyü, Kangal Düzce köyü, merkez Durdulu köyü, Fadlum Irmağı 1. kısım, Suşehri Kösedağ Deresi 1. kısım ve Yıldızeli Çukursaray köyünde taşkın koruma projelerinin hayata geçeceğini belirtti.

        Akıncılar Su Deresi Yukarı Havzası ve Pöhrekli Deresi, Altınyayla Deliliyazı 1. kısım, Hafik Celalli 2. kısım, Kangal Humarlı köyü, merkez Kızılöz köyü ve Zara Korkut köyünde ise taşkın ve rüsubat kontrolü projelerinin uygulanacağını aktaran Aksu, "Sivas'ımızın tarımını güçlendirecek, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Hayatını kaybetti
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!

        Benzer Haberler

        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi (2)
        GÜNCELLEME - Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi...
        Sivas'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Sivas'ta yağmur altında 'Nevruz' kutlaması
        Sivas'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaraland...
        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı