TYP kapsamında işe alınan vatandaşlar kura ile belirlendi Sivas'ın Suşehri ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi.

Suşehri ilçesinde İŞKUR üzerinden Toplum Yararı Programı kapsamında (TYP), Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan 50 kişi kura çekimi ile belirlendi. Suşehri ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda vatandaş katıldı. Noter huzurunda düzenlen çekilişte TYP kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak 45 temizlik görevlisi ve 5 güvenlik görevlisi belirlendi. Temizlik görevlisi kura çekimine 706 kişi, güvenlik görevlisi kura çekimine 79 kişi başvurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, işe başlayacakların 9 ay süreyle ilçede bulunan okullarda temizlik hizmeti yapacağını söyleyerek, Kura ekiminde ismi çıkanların 14 Ekim 2019 tarih itibariyle işe başlayacaklarını kaydetti.

Yapılan kura çekimlerinde 45 temizlik görevlisinin 35'i bayan, 10'unun ise erkeklere çıktığı öğrenildi.

Ayrıca; Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine de alınacak olanların çekimleri Suşehri ilçesinde yapıldı. Koyulhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20, Akıncılar ve Gölova Milli Eğitim Müdürülüğüne 10'ar kişi alındı.

SİVAS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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