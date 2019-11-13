Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi başlıyor Süper Ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturan D.G. Sivasspor’da, Kayserispor maçının hazırlıkları yarın start alacak

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Süper Ligde 21 puanla liderlik koltuğuna oturan D.G. Sivasspor’da, Kayserispor maçının hazırlıkları yarın start alacak.

Süper Lig´in 11. haftasında deplasmanda İ.M Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan D.G. Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde saat 18.00´da top başı yapacak olan Sivasspor, Kayseri temsilcisine bilenmeye başlayacak. Yapılacak olan antrenman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Büyükşehir Kadir Has Stadyumu’nda karşılaşacak.

SİVAS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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