Yaralı puhu eve girdi

SİVAS'ta bir eve, açık balkon kapısından giren yaralı puhu, itfaiye ekiplerince yakalandı. Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait eve, balkon kapısından puhu girdi. Tok, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, kuşu yakaladı. Sağ kanadının kırık ve yaralı olduğu belirlenen kuş, İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada bakımı yapılan kuş tedavi için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'YAKALADIKLARIMIZIN EN BÜYÜĞÜ DİYEBİLİRİM'

Puhuyu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, "Eve balkondan girmiş, yardım için bizi aradılar. Kanatlarında yaralanmalar ve kırılmalar olduğunu gördük. Tedavi sonrası doğaya salacağız. Bu zamana kadar yakaladıklarımız içinde en büyük olanı. İster istemez insan ürperiyor ama mesleğimiz gereği biz korkmuyoruz" dedi.



SİVAS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.