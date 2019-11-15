Şapkadan uyuşturucu çıktı İran plakalı yolcu otobüsünde bir yolcunun şapkasında gizlenmiş 875 adet uyuşturucu hap bulundu

İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu bir yolcunun şapkasına gizlenmiş 875 adet uyuşturucu hap bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Suşehri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen rutin yol denetimlerinde İran plakalı bir araç durduruldu. Araçta ve yolcuların üzerlerinde yapılan aramada İran uyruklu bir yolcunun şapkasının içerisine gizlenmiş 875 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

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