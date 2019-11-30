Sivasspor’dan zirve pozu

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Süper Lig’in 13. haftasında D.G. Sivasspor, evinde Kasımpaşa’yı 20 mağlup ederek liderliğini korudu. Kırmızıbeyazlılar maç sonu soyunma odasında liderlik pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta kırmızıbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SİVAS 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

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