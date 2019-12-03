Farkındalık oluşturmak için göz bandı takıp, engellilere sahaya çıktılar. Sivas’ta üniversite öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak için görme engellilere özgü bir oyun olan “Goalball” oyununu oynadı

Sivas’ta üniversite öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak için görme engellilere özgü bir oyun olan “Goalball” oyununu oynadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde görme engellilerin çektikleri zorluklara dikkat çekmek amacıyla “Goalball” turnuvası düzenledi. Turnuvada 38 takım kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, göz bandı takarak oynadıkları “Goalball” oyununda zor anlar yaşadı. Goalball, görme engelli bireyler arasında üçer kişilik iki takım arasında oynan bir oyun. Müsabakalar sırasında her takım 6 oyuncudan oluşur. Goalball, oyununda görme engelli bireyler göz bandı takarak oynamak zorundadırlar.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Görme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Mahmut Karakollukçu, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapmış olduğumuz Goalball turnuvası şuanda uygulanmaktadır. Engellilerin güncel sorunlarına farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek ve tüm sağlıklı kişilerin motivasyonlarını sağlamak amacıyla böyle bir turnuva düzenledik. Fakültemizin öğrencileri kendi aralarında Goalball turnuvası düzenlemek istediler bunun akabinde görme engelli oyuncularla karma bir oyun oynanacak hem burada entegrasyon bir maç oluşturmuş olacağız hem de engellilerin genel sorunları üzerinde öğrencilerimizle bir farkındalık oluşturmuş olacağız” dedi.

Goalball oyuncusu Eren Deliser, “Bu tür organizasyonlar bizim insanlarımızı topluma kazandıran organizasyonlar fakat bizlerde dahil, Mahmut Hocamız bilgilendirene kadar böyle bir spor dalı olduğundan Goalball branşından haberimiz yoktu. Öğrendikten sonra gönül işi olarak bu branşın içine girdik ve bir buçuk senedir bu branşın içindeyiz. Çok bilinmemesine rağmen Milli takımlarımız Dünyada son 5 senedir büyük başarılara imza atıyor. Buna rağmen çok fazla önem verilmiyor. Ülkemizde inşallah bundan sonra insanlarımız bir farkındalık oluşturur ve bu branşın farkına varırlar “dedi.

Üniversite öğrencisi Fatma Arslan, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizde Spor Bilimleri Fakültesi olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Engelli olmayan normal sınıftaki öğrencilerimizle Goalball turnuvası düzenlemeye karar verdik. Finalde normal öğrencilerimiz ve görme engelli öğrencilerimiz maç yapacaklar” dedi.

SİVAS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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