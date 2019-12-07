Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, çiftçileri olumsuz etkiledi. Şeker pancarı tarlaları da kar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olması ise hasadın yapılmasına engel olmadı. Çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarlarını, TIR'lara yüklemeye devam etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya Köyü'nde uzun yıllardır şeker pancarı ektiğini söyleyen Hasan Kılıç (72), "Kamyon sıkıntısı çektiğimiz için pancarımız dağda kalıyor. Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Mecbur ekmek paramızı çıkarıyoruz. İnşallah bu sene son kez pancar ektim. Bu sene çok zorluk çektik. Tarlalarda hala pancar var. Daha benim tarladan alınacak 3 ton pancarım var. Dün gece saat dört gibi eve gittim" dedi.



SİVAS 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.