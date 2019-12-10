Yurt dışında pişen pizzalara, Sivas'ta üretilen peynir lezzet katıyor Sivas’ta üretilen peynirler, İngiltere başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas’ta üretilen peynirler, İngiltere başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu ve 1993 yılından beri süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmede üretilen peynirler, dünyanın dört bir yanına satıyor. Firma 2016 yılından bu yana ürettiği peynirleri; İngiltere, Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor. Sivas'ta üretilen Mozerrella peyniri de bu ülkelerde pişirilen pizzalara lezzet katıyor. Firmanın 2020 yılı peynir ihracatı hedefi ise 8 milyon dolar.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cemal Er, “Pizza peynirinin üretimine 2016 yılında başladık. 2016 yılında ilk ihracatımıza İngiltere olmak üzere Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya’ya ile başladık. Şuan ağırlıkla ihracatını yaptığımız 2 ülke var, Tayland ve İsrail. Buradan İsrail’e Hakkari peyniri ihracatı yapıyoruz. Tayland’a da pizza peyniri ihracatı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile yaklaşık olarak 8 milyon dolarlık peynir ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

SİVAS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:05

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