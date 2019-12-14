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Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarılacivertli kafileyi burada çok sayıda taraftar karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çiçek ve meşalelerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen sarılacivertli taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan müsabaka saat 16.30’da başlayacak.
Fenerbahçe’nin kafilesinde ise şu isimler yer aldı:
“Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Murat Sağlam, Mauricio Isla, Jailson, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğeci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.”
Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, DG Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.

SİVAS

14 Aralık 2019 Cumartesi

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