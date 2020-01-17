Havalar soğudu, sakatat ısıttı Sivas’ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havalar soğudu, sakatat ısıttı Sivas’ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata ...

İHA

Sivas'ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı.

Havalar soğudu, sakatat ısıttı Sivas’ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı

Sivas’ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı.
Kış aylarının gelmesiyle büyük ve küçükbaş hayvanların kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe kısımlarından oluşan sakatata talep arttı. Sivaslıların vazgeçilmezlerinden olan sakatat, fiyatının uygun olmasıyla da vatandaşların alım gücünü kolaylaştırıyor. Yaz aylarına oranla tüketimin 2 katına çıktığı kış aylarında esnaflar sakatat bulmakta zorlanıyor.
Hava soğudukça talep artıyor
Kış aylarında sakatata talebin arttığını dile getiren Ferhat Yıldız, “Kış olunca sakatatın bazı çeşitlerine paça, kelle eti, yanak etine talep daha çok artıyor. Gurbetçiler geldiği zaman Sivas’a özgü mumbarımız var daha çok satıyor. Kışın yazdan daha çok taleplerimiz artıyor. Geçtiğimiz kışa göre satışlarımız daha düşük çünkü hava sıcak gidiyor. Hava ne kadar soğuk olursa talep o kadar çok oluyor. Sağlığa çok büyük faydası var insanları dinç tutuyor. Sivas soğuk bir memleket sabah kalkıp paça çorbası içiyoruz hiçbir hastalık vücudumuza yanaşmıyor” dedi.
Sağlığını doğal besinler tüketmeye borçlu olduğunu belirten Hacı Öz “Sakatatın sürekli tüketicisiyiz kış boyu üşütmemesi, kemiklerin gelişmesi için doktorlar bile paça yiyin diyor. Ben 68 yaşındayım, sağlığım için doğal besinlere ağırlık veriyorum. Sağlığımı buna borçluyum” dedi.

SİVAS

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta öğrencilerin karne heyecanı Sivas'ta 8 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Sivas’ta öğrencilerin karne heyecanı Sivas'ta 8 bin ...
Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlenecek Sivas’ta 20-26 Ocak tarihlerinde “Hentbol kulüpler arası Türkiye Şampiyonası” heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta ...
Sivaslı özel sporculardan büyük başarı Antalya’da yapılan “3’üncü Yavuz Kocaömer 1’inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası’na” Sivas’ı temsilen katılan özel sporcular, 2 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sivaslı özel sporculardan büyük başarı Antalya’da ...
Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib'e bağışladı Sivaslı hayırsever vatandaş Yusuf Topal, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 Bin lirayı İdlib’e bağışladı
YEREL HABERLER Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı ...
Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor'da Fernando 4 hafta yok
Sivasspor, Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu
YEREL HABERLER Sivasspor, Rybalka'nın sözleşmesini dondurdu
Sivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisi TFF 2. Lig’de Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçının hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisi TFF 2. Lig’de ...
Sivas’ta “Geleneksel Oyunlar” yaşatılıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta “Geleneksel Oyunlar” yaşatılıyor
Karate Sivas il birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER Karate Sivas il birinciliği sona erdi
Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek istiyoruz
YEREL HABERLER Sivassporlu Erdoğan: Kazanıp liderliği devam ettirmek ...
Erdoğan Yeşilyurt: "Beşiktaş maçına hazırız, galip dönmek istiyoruz" Sivasspor’un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt: "Liderliğe devam etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Erdoğan Yeşilyurt: "Beşiktaş maçına hazırız, galip ...
Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Sivasspor’da Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi
Çalındığını sandığı 70 bin TL’lik yüzükleri evde buldu
YEREL HABERLER Çalındığını sandığı 70 bin TL’lik yüzükleri evde ...
Sivas’ta genç fikirler alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta genç fikirler alındı
Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
YEREL HABERLER Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı
YEREL HABERLER Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük ...
Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı Teknik Direktör Bülent Uygun, Sivaslı sanatçı Ender Emek’in seslendirdiği “Resmini öptüm de yattım” isimli klipte rol aldı
YEREL HABERLER Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı Teknik ...
Sivasspor’da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da eksikler Çalımbay'ı düşündürüyor
Diş hekimine saldırı davası sanığına 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Diş hekimine saldırı davası sanığına 4 yıl hapis
Sivas'ın en büyük gölü kısmen dondu
YEREL HABERLER Sivas'ın en büyük gölü kısmen dondu
25 yıldır yılkı atlarına bakıcılık yapıyor Sivaslı Mehmet Korkmaz, doğadaki yılkı atlarını sert kış şartlarında sağ kalmaları için ahırlarında besliyor
YEREL HABERLER 25 yıldır yılkı atlarına bakıcılık yapıyor Sivaslı ...
Faydası bol, rengi mor ekmek Japonya'da tüketilmesi zorunlu olan ve rengiyle dikkat çeken 'mor ekmek' Sivas’ta üretilmeye başlandı
YEREL HABERLER Faydası bol, rengi mor ekmek Japonya'da tüketilmesi ...
Sivas’ta trafik kazalarında ölenlerin sayısı azaldı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerine göre Sivas’ta 2018 yılında 84 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybederken 2019 yılında bu sayı 30’a geriledi
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazalarında ölenlerin sayısı ...
Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik başlatılan “Gençlerle Mutfak Atölyesi” programının 3’üncüsü gerçekleştirildi. Programa katılan 28 lise öğrencisi birçok yemek ve tatlının tarifinin yanı sıra güncel dini konularda da bilgilendirildi.
YEREL HABERLER Gençler Mutfak Atölyesinde buluştu Sivas İl Müftülüğü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X