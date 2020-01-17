Muhtar öğrencilere karna hediyesi olarak Sivasspor atkısı hediye etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir muhtar, öğrencilere karne hediyesi olarak Sivasspor atkısı dağıttı.

Gürün ilçesinde 20192020 eğitimöğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle 3 bin 230 öğrenci karne alma heyecanı yaşadı. Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi ise mahalle muhtarından geldi. Çayboyu Mahallesi Muhtarı Mahmut Tecir, okulda eğitim gören 100 öğrenciye Sivasspor atkısı hediye etti.

SİVAS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.