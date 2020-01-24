“Vatanına bağlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Sivas’ın merkeze bağlı Durdulu köyünde köy halkının katılımıyla cami buluşması gerçekleştirildi. Programa katılan Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yatsı namazı öncesi verdiği vaazda gençlerin camiye alıştırılması yönünde ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Ülkenin geleceği açısından gençliğin çok önemli olduğunu ifade eden Müftü Akkuş, “Bugün, gençlerimizin yeryüzünü imar etmesi şuuruyla, değerlerimiz doğrultusunda ve geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte yetişmesi en büyük niyazımızdır. Bu itibarla tüm camilerimizde 15 tatil süresince ‘Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz’ sloganıyla program icra ediyoruz. Gençlerimizin camilerden aldıkları ruhla geleceğe hazırlanmaları, manevi yönden güçlü, vatanına ve milletine bağlı bir genç olarak yetişmeleri ilk hedefimizdir. Gençlerimizin ibadeti benimsemeleri ve şuurlu bir şekilde yerine getirmelerinde ailenin önemi büyüktür. Anne ve babanın ibadetlerini yerine getirmeleri, günahlara karşı hassas davranmaları, kul hakkına riayet etmeleri, çocuğun kulluk bilincini elde etmesinde önemli etkenlerdir” dedi.

Müftü Akkuş, camide düzenlenen programın ardından köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerde halen canlı olan dayanışma ve beraberliğin şehirlerde özlenen bir haslet olduğunu ifade eden Müftü Akkuş, bir arada yaşama bilincinin, Allah'ın insanlara sunmuş olduğu en büyük nimetlerden biri olduğunu dile getirdi.

SİVAS 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:13

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