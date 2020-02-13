Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesinde stat zemini karla kaplı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Demir Grup Sivasspor -ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadele öncesinde Sivas´ta süren kar yağışı maçın oynanmasını tehdit ediyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle stat zeminin karla kaplı olması ve yağışın da devam etmesi üzerine son karar saat 16.00´da verilecek.
Kar yağışının şiddeti nedeniyle dün önce havayoluyla Kayseri´ye gelen Antalyaspor, akşam saatlerinde karayoluyla Sivas´a ulaştı. Özellikle iki takım yetkilileri de mücadelenin oynanması yönünde karar belirtirken sabah saatlerinde Yeni 4Eylül Stadı´na gelen maçın 4´üncü hakemi Semih Kurt da incelemelerde bulundu. Saat 16.00 civarında Sivas'taki kar yağışının azalacağı bilgisiyle maç hakkındaki son kararında o saatlerde verileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Stattan görüntüler
-Karla kaplı görüntülerden detaylar
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