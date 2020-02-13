Fraport-TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u kupanın dışına itti

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Kerem Ersoy (xx), Samet Çavuş (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) Fatih (xx) (Dk. 87 Papp), Appindangoye (xx), Camara (xx), Uğur (xx), Yasin (xxx), Hakan (xx), Claudemir (xx) (Dk. 64 Erdoğan x), Fernando (xx) (Dk. 77 Ziya x), Mert Hakan (xx), Yatabare (xx)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat (xx) Bünyamin (xx), Veysel (xx), Ersan (xx) (Dk. 46 Kudryashov xx), Eren (xx), Amilton (xxx), Charles (xx), Ufuk (xx), Harun (x) (Dk. 46 Fredy xxx), Doğukan (xx) (Dk. 63 Mukairu xx), Gustavo (xx)

SARI KARTLAR: Erdoğan, Uğur, Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor) Ersan, Veysel, Ferhat, Amilton (Fraport Tav Antalyaspor)

GOLLER: Dk. 32 Yasin (Demir Grup Sivasspor) Dk. 49 Doğukan (Fraport TAV Antalyaspor)Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla konuk ekip Fraport-TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi ve Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.8'inci dakikada sağdan hareketlenen Yasin'in pasında ceza alanına girerken Yatabare topla buluştu, vuruşu yandan auta gitti.

24'üncü dakikada Mert Hakan'ın pasında sağ kanattan Yasin hareketlendi ve ceza alanında Yatabare'yi gördü. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top uzak direk dibinden az farkla auta gitti.

28'inci dakikada Yasin topla hareketlendi, pasını ceza alanında Mert Hakan'a aktardı. Onun hafif çaprazda yerden vuruşunu kaleci Ferhat çeldi, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Uğur'un soldan pasında Mert Hakan hareketlendi. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topu Yatabare, uygun durumdaki Yasin'e aktardı. Yasin'in yerden sert şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0.

49'uncu dakikada soldan kullanılan taç atışında Amilton'un ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

62'nci dakikada Uğur'un ceza alanı dışından şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

70'inci dakikada soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Amilton, Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Fırat Aydınus önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı ile pozisyonun ceza alanı dışında olduğunu belirleyen Aydınus, kararını serbest vuruş olarak değiştirdi. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

73'üncü dakikada sağdan Yasin'in pasında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

77'nci dakikada geriden hareketlenen Amilton sağdan içeriye giren Fredy'i gördü. Onun şutunda kaleci Ali Şaşal topu üstten kornere çeldi.

85'inci dakikada soldan çizgide rakibinden topu çalan Uğur'un ceza alanına çevirdiği topa Yatabare sert vurdu, köşeyi kapatan kaleci Ferhat topu çeldi.

87'nci dakikada bu kez soldan Yasin ortaladı. Hakan'ın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



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