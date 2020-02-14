Plastik ve Estetik Cerrahisi karın germe ameliyatında merak edilenleri açıkladı

Plastik ve Estetik Cerrahisi Op. Dr. Umut Zereyak, karın germe ameliyatları hakkında merek edilenleri açıkladı.

Medicana Sivas Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Op.Dr.Umut Zereyak, karın germe operasyonu aşırı kilo kaybı veya hamilelikler sonrası özellikle göbek altı karın bölgesi sarkan kişilerin en güçlü adaylar olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık olarak sezeryan izinin 2 kat uzunluğunda, bikini içerisinde gizli kalan bir kesiyle, karın kaslarının sıkılaştırılması, belin inceltilmesi, fazla yağ ve deri dokusunun çıkarılması gibi işlemlerin yapıldığı ameliyatlardır. Ya da özellikle daha zayıf kişilerde ve sadece göbek altında sınırlı cilt ve yağ doku fazlalığına sahip olanlarda, daha kısa bir kesi ile yaptığımız mini karın germe (mini abdominoplasti) ameliyatıdır. Karın germe operasyonlarından sonra göbek deliği korunmaktadır. Göbek deliği aynı yerinde kalacak şekilde germe işlemi yapılan ciltten yeni bir kesi yapılarak orijinal yerine adapte edilir. Mini karın germede, göbek deliğine herhangi bir işlem yapılmaz. Karın germe operasyonundaki iz aslında kalıcı bir izdir. Cerrahi müdahalelerde eğer ki bir kesi yapılıyorsa, burada bir iz kesinlikle oluşmaktadır. Ancak iz bikini içerisinde gizli ve zaman içerisinde iyileşerek, sezaryen sonrası kalan bir iz gibi görünüm alır. Tabi bu ize yönelik birçok tedavi uygulanmaktadır” dedi.



“Karın germe operasyonundan sonra ağrı, sızı gibi problemler yaşanmamaktadır”

Zereyak, karın germe operasyonundan sonra ağrı, sızı gibi problemler pek yaşanmadığını söyleyerek, “Özellikle vücut şekillendirme operasyonlarında uygulanmakta olan liposuction, karın germe operasyonunda da beli inceltmek, göbek deliği üzerindeki bölgeyi küçültmek ve sıkılaştırma için kombine olarak uygulanmaktadır. Özellikle göbek üstü ve yan bölgelere, sırta uygulanmaktadır. Abdominoplasti operasyonlarından sonra hastanede yatış süremiz sıklıkla 2 gündür. En önemli önerimiz, ilk 5 gün içerisinde 45 derece öne eğik vaziyette yürümeleri ve dikiş hattındaki gerginliği azaltmaktır. Bu dönem içerisinde özel korseler kullanılmaktadır. Karın germe operasyonundan sonra ağrı, sızı gibi problemler pek yaşanmamaktadır. Özellikle erken dönemde ağır kaldırmama, ıkınmama, açmagerme egzersizleri yapılmamalıdır. Karın germe operasyonundan sonra masa başı işte çalışan hastalarımız 710 gün içerisinde işlerine dönebilirler. Genel olarak ağrısız, belin inceltildiği, daha estetik görüntünün oluştuğu, yüksek memnuniyet oluşturan estetik girişimdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.