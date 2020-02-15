Sivasspor ile Trabzonspor 28. randevuda

Trabzonspor ile Sivaspsor, yarın oynanacak maçla beraber Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçının 8’inden Sivasspor, 13’ünden Trabzonspor 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile DG Sivasspor haftada kozlarını paylaşacak. Ligin 22. haftasında oynanacak olan maça mutlak galibiyet için çıkacak olan Trabzonspor ile Sivasspor galibiyete kilitlenmiş durumda. Bu karşılaşmada iki takım arasında Süper Lig’de oynanan 28. karşılaşma olacak. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Demir Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor´un ise 13 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 6 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 70 gol kez gol sevinci yaşadı. Kırmızıbeyazlı ekip 27 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 40 gol gördü.



Lider Sivasspor’da 4 eksik!

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da eksikler dikkat çekiyor. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Kone, Emre Kılınç, Skuletic ve Barış Yardımcı Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayacak.



Çalımbay’ın Trabzon şanssızlığı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de teknik direktör olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son üç maçın 2’sini kazanırken, 1’inden de mağlubiyetle ayrıldı. Çalımbay daha önceki 9 maçta ise rakibi karşısında 1 kez galibiyet, 8 kez de mağlubiyet almıştı.



Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:



20052006 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 21

Trabzonspor Sivasspor: 00



20062007 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 10

Trabzonspor Sivasspor: 20



20072008 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 03 (Hükmen)

Sivasspor Trabzonspor: 20



20082009 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 00

Sivasspor Trabzonspor: 30



20092010 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 12

Trabzonspor Sivasspor: 31



20102011 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 61

Sivasspor Trabzonspor: 23



20112012 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 22

Trabzonspor Sivasspor: 21



20122013 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 10

Sivasspor Trabzonspor: 20



20132014 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 00

Sivasspor Trabzonspor: 04



20142015 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 31

Sivasspor Trabzonspor: 11



20152016 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 02

Trabzonspor Sivasspor: 10



20172018 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 12

Trabzonspor Sivasspor: 02



20182019 Sezonu

Trabzonspor Sivasspor: 31

Sivasspor Trabzonspor: 11



20192020 Sezonu

Sivasspor Trabzonspor: 21

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