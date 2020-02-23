Tellere takılan kartalı özgürlüğüne kavuşturdu

Sivas’ta dikenli tellere takılarak yaralanan kartal, muhtar tarafından takıldığı tellerden kurtarılarak doğaya salındı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karşıyaka köyünün muhtarı Mustafa Kabar, otomobili ile çiftlik evine giderken bir kartalın yol kenarındaki dikenli tellere takılarak uçamadığını fark etti. Aracından inen muhtar, kartalı takıldığı tellerden kurtarıp özgür kalmasını sağladı. Bu anları cep telefonu ile de kaydeden Kabar, hayvanları sevdiğini belirterek, “Kartalın tellere takıldığını gördüm. Onu kurtardım. Onun uçup gittiğini görünce mutlu oldum. İnşallah bana duacı olmuştur” dedi.

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