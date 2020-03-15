Sivasspor ile Antalyaspor 22. randevuda

Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor yarın 22. kez karşı karışa gelecek. İki ekibin geride kalan 21 mücadelesinde Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasında oynanan 5 karşılaşma ise kazanan çıkmadı.

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor'un 9, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 21'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Çalımbay, Antalya’ya yenilmiyor

Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor’a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013’ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.



Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Sivasspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar’da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.



Düdük Özgür Yankaya’da

Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.



Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 21 maçta alınan skorlar şöyle:

20062007 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 12

Sivasspor Antalyaspor: 01

20082009 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 21

Sivasspor Antalyaspor: 10

20092010 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 20

Antalyaspor Sivasspor: 30

20102011 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 11

Sivasspor Antalyaspor: 11

20112012 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 22

Sivasspor Antalyaspor: 21

20122013 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 42

Sivasspor Antalyaspor: 21

20132014 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 03

Antalyaspor Sivasspor: 12

20152016 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 11

Sivasspor Antalyaspor: 00

20172018 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 31

Antalyaspor Sivasspor: 14

20182019 Sezonu

Antalyaspor Sivasspor: 21

Sivasspor Antalyaspor: 12

20192020 Sezonu

Sivasspor Antalyaspor: 21

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