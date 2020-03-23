Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, korona virüs vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, korona virüs vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu

İHA

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, korona virüs vakalarının artmasıyla toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu.

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, korona virüs vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, korona virüs vakalarının artmasıyla toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu.
Son günlerde korona virüs vakalarındaki artışın neden olduğu kaygıya dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, sağlıksız kaygının neden olabileceği sağlık sorunlarına değinip, alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Er, aşırı kaygı ve kaygısızlığın sağlıksız davranış şekilleri olduğunu belirterek, “Son günlerde yaşadığımız olayları biz olağan dışı durumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu olağan dışı durumlarla birlikte psikolojik etkenlerde devreye girmeye başladı. Bu etkenler kaygı düzeylerimizi açığa çıkarttı. Biz bu düzeyleri üç grupta ele alıyoruz. Aşırı kaygı, sağlıklı kaygı ve kaygısızlık şeklinde. Aşırı kaygı ve kaygısızlık sağlıksız bir egoyu ortaya çıkartıyor” dedi.

Aşırı kaygı hayata küstürüyor
Er, aşırı kaygının kişiyi günlük gerekli olan aktivitelerden alıkoyduğunu ifade edip, “Aşırı kaygı dediğimizde psikolojikmen altında yatan nedenle bakıyoruz. Savunma mekanizmalarımız da açığa çıkıyor. Savunma mekanizmalarımızla birlikte baş etme modları devreye giriyor. Baş etme modları arasında teslim olma modu var. Bu aşırı el yımaka gibi açığa çıkıyor, bu şekilde biz hastalığa teslim oluyoruz, sürekli sosyal medyayı takip ediyoruz, sürekli haberleri takip ediyoruz. Evden kesinlikle çıkmamamız gerekiyor ancak bunu yaparken günlük gerekli olan aktivitelerimizden de vazgeçiyoruz”dedi.

Kaygısızlıkta sağlıksız bir davranış şekli
Kaygısızlığın da sağlıksız bir davranış şekli olduğuna vurgu yapan Er, “Kaygısızlık, tamamen geri çekilme modumuzda ise ne oluyor? ‘bana bir şey olmaz’ diyerek parklarda gezmeler, piknik yapmalar, partilere katılmalar. Tamamen kendilerini bu şekilde yom sayıyorlar. Bunun içerisinde birde saldırgan mod karşımıza çıkıyor. Bunarda ‘Türklere bir şey olmaz’ diyor. Bu ifadeyi çok kullanıyorlar. Bu modlar bizim sağlıksız modlarımız. En çok kaygı ile birlikte bu modlarımız geliyor” dedi.

Neler yapılmalı ?
Er, korona virüs ve evde kalmanın neden olduğu sağlıksız modların önüne geçmek için yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı:
“Olması gereken, yapmamız gereken. Evet gerçekten oğlan dışı bir durum var. Dışarı çıkmamamız lazım ama hayata da küsmememiz lazım. Kaygılarımız yoğunlaştığında kendimizi daha çok haberlere ve sosyal medyaya vermek yerine ev içerisindeki günlük rutinimize yoğunlaşacağız, hobilerimizi oluşturacağız, aile içi sağlıklı faaliyetler yapacağız, kitap okuyacağız, kendimizi geliştirecek aktivitelere yöneleceğiz. Bir nevi zihnimizi kendimiz yönetmeliyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CÜ’de dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER CÜ’de dezenfekte çalışmaları
Sivas’ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ve sıvı birikimini ortadan kaldıran ürün geliştirdi Geliştirdiği ürünü 3 kıta da 20 ülkeye satıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta bir veteriner hekim, ineklerin karında gaz ...
Koronavirüs kepenk indirtti Sivas’ta faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini açmadı
YEREL HABERLER Koronavirüs kepenk indirtti Sivas’ta faaliyet ...
(Görüntülü) Sivas'ta yaşlıların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta yaşlıların ihtiyaçlarını sosyal ...
Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturdu
YEREL HABERLER Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar Sivas ...
Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta evde kalanların ihtiyaçlarını sosyal destek ...
(Görüntülü) Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, ...
Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı
YEREL HABERLER Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı
(Görüntülü) Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla ...
Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı
Başkan Bilgin: “Evde kalarak hayatları kurtaracağız” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivaslılara seslenerek, hayatları kurtarmak için evde kalmaları çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Evde kalarak hayatları ...
112’yi arayıp maden suyu istedi Sivas’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş, 112'yi arayarak maden suyu istedi
YEREL HABERLER 112’yi arayıp maden suyu istedi Sivas’ta korona ...
(Görüntülü) Yaşlının maden suyu isteğini polis karşıladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlının maden suyu isteğini polis ...
Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı
YEREL HABERLER Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı
Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kümbet köyünde bulunan esrarengiz yer altı tüneli, kimler tarafından ne amaçla yapıldığı konusunda gizemini koruyor
YEREL HABERLER Esrarengiz yeraltı tüneli gizemini koruyor Sivas’ın ...
(Görüntülü) SPOR Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" ...
(Görüntülü) SİVAS Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS Mahalle muhtarları, itfaiye ve ...
(Görüntülü) Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından memnun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından ...
Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı
Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'dan "Evde kal" çağrısı
Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı
YEREL HABERLER Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık ...
(Görüntülü) İntihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İntihar girişimini polis engelledi
Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi
YEREL HABERLER Polisin uzun uğraşı intihardan vazgeçirdi
Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından memnun
YEREL HABERLER Sivas'ta kuaförler, kapatma kararından memnun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X