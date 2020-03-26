(Görüntülü) SİVAS Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlık bahçesinde mahsur kaldı

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlık bahçesinde mahsur kaldı

SİVAS'ta su almak için evinden çıkan ve yolunu kaybederek Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlık bahçesine girerek mahsur kalan Halil Beşiktepe (93) polis ekipleri tarafından kurtarılarak evine götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlık bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinden evinden su almak için ayrılan Halil Beşiktepe, yolunu kaybederek Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlık bahçesine girdi. Etrafı tel örgülerle çevrili Bahçeden çıkamayan Beşiktepe çevredekilerden yardım istedi. Durumu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Beşiktepe'yi fidanlık bahçesinde polis aracına bindirerek evine götürdü. Ailesine teslim edilen Beşiktepe, polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-03-26 12:11:37



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