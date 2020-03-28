Sivasspor’dan “48 saat çıkma” çağrısı!

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DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızıbeyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu da dikkat çekti.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınırken, yetkililer ise vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapıyor. DG Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla buna katkı sundu. 48 saat vurgusunun dikkat çekildiği mesajda, “Evde kal, sağlık olsun. 48 Saat hiç çıkma” ifadeleri kullandı.

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