Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası´nda farkındalık amacıyla video klip hazırlandı.<br>Sivas´ta bir araya gelen çeşitli kuruluş ve dernek temsilcileri, engellilere destek olmak için video klip çalışması yaptı. Klipte yer alan engelliler, kendilerine destek olunması ve koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınması mesajı verdi. Klipte yer alan görme engelli öğretmen Selman Deveci, "Hayata yüreğiyle bakan bir insan binlerce gözün göremediğini görür. Engelli olmak önemli değil, önemli olan duyarlı olmaktır" dedi. Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ise işaret dili yardımıyla asıl engelin zihinde olduğunu vurgulayarak, "Lütfen engelli insanlara destek olalım" mesajını verdi.<br>Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil de "Engelli olmak organların eksik olması mıdır, yoksa şükrün, gayretin, azmin eksik olması mıdır? Sizce kim engelli" dedi. Klipte görev alan engelli bireyler ise insanlardan empati kurmalarını istedi. <br>Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da engellilere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı. Engelliler, klipte yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı da yaptı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-11 18:20:27<br>

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