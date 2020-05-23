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Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu Sivas’ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu

İHA

Sivas'ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu.

Hiç beklemiyordu, istemeden fenomen oldu Sivas’ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu

Sivas’ta yaşayan Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, şaka maksadıyla çekilen videosu ile istemese de fenomen oldu.
Sivas’ta kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Yasemin Seyidoğlu isimli ev hanımı, birçok kişi gibi Covid19 salgını nedeniyle uzun süre evinden dışarı çıkmadı. Evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren Seyidoğlu, eniştesine şaka yapmak için bir video çektirdi.
Kızı Feray Seyidoğlu tarafından çekilen videonun ilk bölümünde Seyidoğlu bir koşu bandının üzerinde koşarmış gibi görülüyor. Bu sırada görüntüye “Yoruldum, yoruldum. Bugün eniştem bana sürpriz yapmış. Koşu bandı almış. Öldüm yoruldum. Ben de çekip size göndereyim dedim. Bu nasıl koşuydu böyle, öldüm. Canlarım seviyorum sizleri” sözleri yansıdı. Görüntünün ilerleyen bölümünde ise ev hanımının aslında bir koşu bandının üzerinde değil de içerisine sıvı deterjan dökülmüş bir tepsi olduğu anlaşıldı.
Feray Seyidoğlu çektiği esprili videoyu önce aile mesajlaşma grubunda paylaştı. Videoyu beğenen aile fertleri farklı sosyal paylaşım gruplarında da paylaştı. Birçok kişiye ulaşan video İnternete de düşünce Yasemin Seyidoğlu biranda fenomen oldu. Bu durum Seyidoğlu’nu bir hayli rahatsız etti. Çekilen video esnasında giydiği elbiselerini bir daha görmek istemeyerek çöpe attı.

Amacı ailesini neşelendirmekti
Yasemin Seyidoğlu, amacının internete çok izlenmek olmadığını, sadece ailesini neşelendirmek için videoyu çektiğini belirterek, "Ben bir video çektirdim ama dağılsın diye çektirmedim. Çocuklarım ve torunlarım isteyince çektim. Dışarıda çıkamıyorlar. Bende hadi yapalım dedim. Hoşumuza gidince yeğenlerimin olduğu aile mesajlaşma grubumuz var. Onlara atayım birde onlar neşelensin dedim. Nasıl olduysa video dağıldı. Ama benim dağıldığından haberim yok. Telefon ediyorlar ‘sen fenomen olmuşsun’ diyerek. Şaşırdım, delirdim. Sonra kızlar baktılar İnternete düşmüşüm. Benim amacım oralara düşmek değildi, ben sadece ailemi neşelendirmek amacıyla çektim” dedi.

Video yayılınca şoka girdi
Seyidoğlu, videonun İnternet düştüğünü öğrenince şok yaşadığını belirtip,"Şoka girdim, nasıl oldu onu da bilemedim. Mutlu olamadım. ‘Ne kadar güzel olmuş’ dediler. ‘Ne kadar doğal çekmişsin. Hiç üzülme’ dediler. Tepsinin içine yağ ve deterjan koydu torunlarım. Bende onu yapmaya çalıştım. Hoşumuza gidince yeğenlerime de atayım onlarda neşelensinler dedim. Koşu bandı gibi yaptım. Şalvarımı ve tülbentimi attım. Onları giymekte istemiyorum, görmekte istemiyorum. Bu videonun bu derecede böyle dağılmasını beklemezdim. Böyle videolar var ama daha gelmeyecek. Kızım videoyu çekti” diye konuştu.


Aile grubuna attı, bir anda her yere yayıldı
Kızı Feray Seyidoğlu, şaka maksadıyla çektikleri videosunu aile mesajlaşma grubuna attıktan sonra bir anda her yere yayıldığını ifade edip, “Annemin videosunu ben çektim. Bende başka bir yerde görmüştüm. Bunu yere döküp yapıyorlardı, tepsiye değil. Bende anneme ‘Bunu yerden temizlemesi zor olur. Gel bunu tepsiye dökelim yapalım’ dedim. Ondan sonra tepsiye döktük. Biz şaka olsun diye çektik, Koronadan dolayı zaten evde çok sıkılıyorduk. Sonra videoyu çektik. Sonra kendi mesajlaşma grubumuzda paylaştık. Oradan da her yere paylaşılınca her tarafa yayılmış. Bazı fenomenlerin sayfalarından kaldırmak için çok uğraştım. Bazılarını kaldırdık ama sonra baktık ki bunun önüne asla geçemeyeceğiz, bıraktık. Benim için sorun yok gayet güzel video ama annem üzüldüğü için çabaladım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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