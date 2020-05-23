Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Eraydın AYTEKİNHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta dün gün içinde 24 derece ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye kadar düştü.<br>Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 24 derece ölçülen kentte, akşam yağışlı hava etkili oldu. Kentte, bu sabah termometreler 7 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin, dışarıya kışlık kıyafetleriyle çıktıkları görüldü.<br>Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-23 12:05:15<br>

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