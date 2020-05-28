Sivas'ta ışık hüzmesi sonrası meteor izi arandı

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/GÜRÜN(Sivas), (DHA)TÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi Sivas'ta da görüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmada arazide herhangi bir meteor bulgusuna rastlanmadı. <br>Sivas'ta dün saat 20.30 sıralarında Gürün, Kangal ve Şarkışla başta olmak üzere çeşitli bölgelerden meteor düştüğüne dair ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Gürün ilçesine bağlı Karadoruk ve Konakpınar köyü civarında araştırma yaptı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde de 2 köy arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Konakpınar köyü halkından Güzel Koçak (52), "Dün akşam saatlerinde bir ışık görülmüş. Ama biz görmedik. Genelde dışarıdayım ama göremedim. Ekipler arama yaptı ama bir şeye rastlanılmamış. Daha önce böyle ışıklar görüyorduk ama düştüğünü görmedik" dedi.<br>AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlanmadı.<br> DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gürün Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-28 13:55:22<br>

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