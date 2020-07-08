Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 00'lık beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı atağında ceza sahası dışında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Robin Yalçın'ın vuruşu direkten döndü.

20. dakikada Cheabeke'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Robin Yalçın'ın şutu kaleci Samassa'da kaldı.

33. dakikada Sivasspor'da Yatabare'nin ceza sahası içerisinden vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonun devamında topla alan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitse de maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un şutu auta çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xx, Yatabare xx, Erdoğan xx, Fatih Aksoy xx, Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer, Kone, Papp, Fernando, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Barış Yardımcı, Peter Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx, Gökhan Töre xx, Murat Yıldırım xx, Umut Bulut xx, Hadebe xx, Acquah xx, Donald xx, Cheabeke xx, Arturo Mina xx, Karim Hafez xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Fofana, Yiğithan Güveli, Remi Walter, Youssouf Ndayishimiye

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.